Beşiktaş Taraftarları Bartın'da Fenerbahçe Galibiyetini Kutladı

Beşiktaş Taraftarları Bartın'da Fenerbahçe Galibiyetini Kutladı
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Bartın'da Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisini kazanarak büyük bir coşku içinde galibiyeti tezahürat ve meşalelerle kutladı. Kafelerde maçı izleyen genç taraftarlar, kutlamalarını dolmuş duraklarına kadar taşıdı.

Bartın'da Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe galibiyetini tezahürat ve meşalelerle kutladı.

Türkiye Süper Ligi'nde oynan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş Kulübü'nün taraftarları Bartın'da büyük sevinç yaşadı. Maçı kafelerde izleyen taraftarlar, maç bitiminde ise galibiyeti kutladı. Gruplar halinde kafelerden çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak meşale yaktı.

Dolmuş duraklarına kadar giden genç taraftarlar, otobüslere binerek evlerine döndü. Taraftarlar, polislerin yoğun güvenlik tedbirleri arasında galibiyet coşkusunu yaşadı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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