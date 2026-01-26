Haberler

Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya davet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarları yönetimi istifaya davet etti ve transferlerin gecikmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2-berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, aynı zamanda 'Transferler nerede?' tezahüratlarıyla da tepkilerini gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, 'Transferler nerede?' 'Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Sadettin Saran'dan taraftarları heyecanlandıran mesaj

Sadettin Saran'dan taraftarı heyecanlandıran mesaj