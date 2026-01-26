Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2-berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, aynı zamanda 'Transferler nerede?' tezahüratlarıyla da tepkilerini gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, 'Transferler nerede?' 'Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.