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Beşiktaş Taraftarından Sessiz Yürüyüş

Beşiktaş Taraftarından Sessiz Yürüyüş
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Beşiktaş taraftarları, Kasımpaşa maçı öncesinde düzenledikleri sessiz yürüyüşle birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüşe Beşiktaş yöneticileri ve dernek üyeleri de katıldı.

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, taraftarlar müsabaka öncesinde sessiz yürüyüş yaptı. Etkinliğe Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek ile farklı şehirlerde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin üyeleri de katıldı.

Yürüyüşte bir konuşma yapan Asbaşkan Mete Vardar, "Taraftarlarımızın yürüyüşüne eşlik ediyoruz. Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş Çarşısı önünde başlayan ve Tüpraş Stadyumu'nda sona eren yürüyüşe katılan siyah-beyazlı taraftarlar, 'Kenetlendik' yazılı pankart taşıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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