Beşiktaş Taraftarı Yeni Teknik Direktöre Sevgi Gösterisinde Bulundu

Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Çalımbay'ı tribüne davet ederek çiçek takdim etti ve destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a tezahüratlar yaparak destekte bulundu. Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay'ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi. - İSTANBUL