- Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi göstererek, takımlarını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bordo-mavili taraftarlar, bu maçta tribünde yer almayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresi ve Beşiktaş Çarşı bölgesinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca tezahüratlar ve marşlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na girdi.

Öte yandan Trabzonspor taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bu maçta tribünde yer almayacak.