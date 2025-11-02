Beşiktaş Taraftarı Fenerbahçe Derbisine Hazır

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu'nun etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Satışa çıkan tüm biletleri tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, takımını desteklemek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini alacak.

Derbiye saatler kala stat etrafında toplanmaya başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek ilk düdüğün çalacağı zamanı bekledi. - İSTANBUL