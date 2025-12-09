Haberler

Serdal Adalı: "Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz"

Serdal Adalı: 'Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TFF ile görüşmesinin ardından yabancı VAR hakemi ile ikinci yarıya başlamak istediklerini belirtti ve hakem hatalarına dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TFF yetkilileri ile görüşmesinin ardından, "Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Beşiktaş camiasının da artık geleceği son noktadayız. Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz. Bunu inşallah iyi değerlendirsinler" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştü. Adalı, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahis operasyonu kapsamında hakem sayısının azalmasına dikkat çeken Başkan Adalı, "Özellikle bu VAR hakemleri konusunda bir tarafta hakem operasyonlarıyla ilgili hakem sayısı eksilmesi var. Takviye lazım, geçtiğimiz haftalarda özel sohbetlerde bunu kendilerine söyledim. Bugün tekrar ettim. Saha içinde biz yerli hakemlerimizle devam etmeyi tabii ki arzu ederiz, isteriz, güveniyoruz da. Özellikle de üstüne basa basa buğun artık resmi talep mi dersiniz; ikinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi kendilerine ilettik. Kendileri de farklı düşünmüyor. İlk yarının bitimine 2-3 maç kalmış, kendilerine de sordum bizim lehimize bir hata yapıldı mı ben hatırlamıyorum. Maalesef tüm aleyhimize olan hatalar Beşiktaş'a oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Beşiktaş camiasının da artık geleceği son noktadayız. Biz o son noktadayız. İş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisiyiz. Onu da en iyisini yaparız, tarihte örnekleri var. Bu endişelerimizi dile getirdim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon yabancı VAR'ın uygulandığına hatırlatan Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakkımızı korumamak gibi düşünce içerisinde olmasınlar. Tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camia da biziz. Camiamızın içi rahat olsun. Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz. Bunu inşallah iyi değerlendirsinler. Yabancı VAR denendiğinde hiçbir kulüp şikayet etmedi. Hakem sayısının düşüklüğünden dolayı, 170-180 tane hakemi görevden el çektirmişsiniz. Aklın yolu birdir. Camiamızın problemli olduğu bir hakemi denemek, resmen ateşle oynuyorlar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title