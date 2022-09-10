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Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme

Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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