Beşiktaş'tan Welinton'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme
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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton'da üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."