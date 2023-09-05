Beşiktaş'tan transfer olan Romain Saiss Al Shabab'a kiralandı
Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a transfer olan Faslı futbolcu Romain Saiss, Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandı. Transfer, Al Shabab'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Saiss, geçen sezon Beşiktaş'ta 26 maçta bir gol kaydetmişti.
Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.
Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.
Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor