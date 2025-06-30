Beşiktaş'tan Tammy Abraham Transferi

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Beşiktaş, transfer döneminde hücum hattına Tammy Abraham'ı dahil etmeye hazırlanıyor. Ciro İmmobile'yi Bologna'ya göndermeyi planlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan hücuma Tammy Abraham takviyesi

Transferin en hareketli takımı olan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapıyor.

Ciro İmmobile'yi İtalyan takımı Bologna'ya göndermek üzere olan siyah beyazlılar, yine aynı ülkeden Tammy Abraham'ı renklerine bağlamak üzere.

10.00 - 17.00 Siyah-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

11.00 Divan Kurulu adayı Affan Keçeci yapacağı basın toplantısıyla hedeflerini anlatacak ve çalışma arkadaşlarını duyuracak.

TRABZONSPOR

-Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina gece geç saatlerde Trabzon'a geldi. Pina "Her şey çok çabuk gelişti, zaten ben de gelmek istiyordum" dedi.

A MİLLİ TAKIM

13.00 Vincenzo Montella imza töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

FUTBOL

-FIFA Kulüpler Dünya Kupası

22: 00 Inter - Fluminense

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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