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Beşiktaş'tan stoper hattına Türk takviyesi

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş'tan stoper hattına Türk takviyesi

Şu ana kadar 4 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar 4 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak üzere. Genç futbolcunun kulübü İstanbulspor'la bonservis konusunda anlaşma aşamasında olan Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Atiba Hutchinson İstanbulspor Beşiktaş Spor Haberler

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