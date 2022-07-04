Beşiktaş'tan stoper hattına Türk takviyesi

Şu ana kadar 4 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak üzere. Genç futbolcunun kulübü İstanbulspor'la bonservis konusunda anlaşma aşamasında olan Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.