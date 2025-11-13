Beşiktaş'tan Rafa Silva İzni

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın 15 Kasım Cumartesi gününe kadar izin istediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının gündemi ve Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili 15 Kasım Cumartesi günü başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.