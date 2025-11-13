Haberler

Beşiktaş'tan Rafa Silva İzni

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi gününe kadar izin istediğini duyurdu. Ayrıca, Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği için önemli bir basın toplantısı düzenlenecek.

Ayrıca açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının gündemi ve Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili 15 Kasım Cumartesi günü başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
