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Beşiktaş'tan Hatayspor Maçı İçin Antrenman

Beşiktaş'tan Hatayspor Maçı İçin Antrenman
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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