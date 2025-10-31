Haberler

Beşiktaş'tan Hakemler Üzerine Bahis Soruşturmasına Müdahillik Başvurusu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlerle ilgili açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müdahil olma talebinde bulundu.

(ANKARA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur." denildi.

Beşiktaş, hakemlerin bahis soruşturmasına müdahil olmak için başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir."




