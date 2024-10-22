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Beşiktaş'tan Genç Kaleciye Profesyonel Sözleşme

Beşiktaş'tan Genç Kaleciye Profesyonel Sözleşme
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Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncunun potansiyeline güveniyor.

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi'de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt'a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeşilyurt Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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