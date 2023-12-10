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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gedson Fernandes Umut Meraş Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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