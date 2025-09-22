Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran'a tebrik mesajı yayımladı ve bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını diledi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor