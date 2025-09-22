Haberler

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
