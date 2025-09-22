Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran'a tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL