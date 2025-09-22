Haberler

Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tebrik

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti ve bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
