Beşiktaş'tan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tebrik
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti ve bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını diledi.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor