Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Haberler

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Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

AA - Hilmi Sever - Spor
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Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.

Kulüp sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Emirhan İlkhan, Beşiktaş, Spor, Haberler

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