Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin Durumu Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden El Bilal Toure'nin yapılan MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden El Bilal Toure'nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali Milli Takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
