Beşiktaş'tan Canberk Kuş Transferi

Beşiktaş'tan Canberk Kuş Transferi
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Mersin Spor'dan Canberk Kuş'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giyen forvet Canberk Kuş'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Canberk Kuş ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Türk kısa forvet Canberk Kuş'u kadrosuna kattı. Canberk Kuş son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giydi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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