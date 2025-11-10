Haberler

Beşiktaş'tan Bahis Soruşturması Açıklaması

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, bahis oynadığı tespit edilen futbolcularıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itirazda bulunacaklarını ve sürecin masumiyet karinesi çerçevesinde yürütülmesini istediğini açıkladı.

Beşiktaş, bahis oynadığı tespit edilen futbolculara ilişkin, "Bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Beşiktaş Kulübü tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
