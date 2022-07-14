Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira, Vasco da Gama'ya transfer oldu Brezilya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama, Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira'yı kadrosuna kattı. Brezilya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama, Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira'yı kadrosuna kattı. Altyapısından yetiştiği kulübüne geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her şeyin başladığı yere, kalbimin kulübüne geri dönüyorum. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiği Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla 32 resmi maça çıktı ve 5 kez gol sevinci yaşadı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Alex Teixeira Beşiktaş Brezilya Futbol Spor Haberler

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