Beşiktaş'tan Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıkları

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında yarın TSİ 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak. - İSTANBUL