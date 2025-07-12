Beşiktaş'tan Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıkları

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salon antrenmanıyla devam etti. Takım, yarın ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında yarın TSİ 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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