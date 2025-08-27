Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Ayrılık

BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.