Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain ile Ayrılık

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 32 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdirdi. Oyuncuya 1.750.000 Euro fesih tazminatı ödenecek.

BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.