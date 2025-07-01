Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Beşiktaş Kulübü, İngiliz forvet Tammy Abraham'ın transferi için Roma ile görüşmelere başlandığını borsa aracılığıyla açıkladı. Abraham'ın Türk hava sahasına girmesi bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz forvet Tammy Abraham'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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