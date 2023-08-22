Beşiktaş, Talisca ve Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı

Beşiktaş, transfer sürecinde isimleri kulüple anılan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile görüşme yaptıklarını ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.