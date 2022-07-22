Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı. Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak ve Seyit Ateş ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan dualarla sona erdi. AA / Ercan Çakar - Spor Zincirlikuyu Seyit Ateş Ali Bayrak Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.