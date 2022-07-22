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Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş'ta Yusuf Tunaoğlu anıldı

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı.

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı.

Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak ve Seyit Ateş ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan dualarla sona erdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Zincirlikuyu Seyit Ateş Ali Bayrak Beşiktaş Spor Haberler

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