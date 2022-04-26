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Beşiktaş'ta Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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