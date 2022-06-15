Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak Beşiktaş, iki yurt dışı kampı gerçekleştirecek.

İlk kampını Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde yapacak siyah-beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlılar, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçını 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile oynayacak Beşiktaş, ikinci maçında ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title