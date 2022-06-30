Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve denge çalışmasıydı. Siyah-beyazlı futbolcular, istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.15'te ilk 20 dakikası basına açık ve saat 16.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor