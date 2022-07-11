Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ve kondisyon koşuları ile devam eden antrenman, iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor