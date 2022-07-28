Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman ayak tenisi oyunuyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Spor Haberler

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