Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla sona erdi.Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor