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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına bugün TSİ 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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