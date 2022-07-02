Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, ayak tenisiyle tamamlandı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın aynı tesiste yapacağı antrenmanla sürdürecek. AA / Emrah Oktay - Spor Hasan Doğan Beşiktaş Türkiye Futbol Spor Haberler

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