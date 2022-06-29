Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi. Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. AA / Emrah Oktay - Spor Valerien Ismael Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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