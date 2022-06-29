Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.
Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Emrah Oktay - Spor