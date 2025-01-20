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Beşiktaş'ta Yeni Dönem: Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer Toplantısı

Beşiktaş'ta Yeni Dönem: Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer Toplantısı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte futbolcularla bir araya gelerek yeni dönemde başarı dileklerini iletti ve oyun felsefesi hakkında bilgiler paylaştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Adalı, toplantıda yaptığı konuşmada, Teknik Direktör Solskjaer ile futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularla tanıştıktan sonra oyun felsefesi hakkında bilgiler verdiği futbolculara beklentilerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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