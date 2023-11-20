Beşiktaş'ta yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan sürücülere dron destekli denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Beşiktaş'ta yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, dronla yapılan tespitte yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen 3 sürücüye 5 bin 391 lira ceza kesildi. Trafik polisleri cezayı kabul etmeyen sürücüye dronla çekilen görüntüleri izletti.

Beşiktaş'ta yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Büyükdere Caddesi Levazım Kavşağı üzerinde denetim noktası oluşturdu.

Denetim noktasına yakın noktalara uyarı işaretleri yerleştirildi, sürücüler dronla kontrol edildi.

Uygulamada, dronla yapılan tespitte yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen 3 sürücüye 5 bin 391 lira ceza kesildi.

İtiraz eden sürücüye görüntüleri izletildi

Ceza kesilen sürücülerden biri, "Dalgındım, yaya geçidini görmedim." derken, başka bir sürücü de "Eğitimciyim, dikkatliyim. Olamaz." diyerek polislere itiraz etti.

Trafik polisleri bunun üzerine cezayı kabul etmeyen sürücüye dronla çekilen görüntüleri izletti.

Yaya geçitleriyle ilgili denetimlerin aralıklarla tüm İstanbul'da devam edeceği bildirildi.