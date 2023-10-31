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Beşiktaş'ta Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolu üzerinde denetim noktası oluşturarak, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri dronla tespit etti. Yayalara yol vermeyen 2 sürücüye 3 bin 958 lira ceza kesildi.