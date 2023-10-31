Beşiktaş'ta Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim
- Güncelleme:
Spor Haberleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolu üzerinde denetim noktası oluşturarak, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri dronla tespit etti. Yayalara yol vermeyen 2 sürücüye 3 bin 958 lira ceza kesildi.
Beşiktaş'ta yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolu üzerinde denetim noktası oluşturdu.
Denetimde, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.
Yayalara yol vermediği belirlenen 2 sürücüye 3 bin 958 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Spor