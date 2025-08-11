Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi İlk Antrenmanına Çıktı

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi İlk Antrenmanına Çıktı
UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda St. Patrick's ile oynayacak olan Beşiktaş, yeni transferi Wilfred Ndidi ile antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takım, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Wilfred Ndidi, ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla noktalandı.

