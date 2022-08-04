Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğin duyurdu. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğin duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Spor AA / Süha Gür Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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