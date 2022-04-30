Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenman sonrası sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi.

Uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilen ve tedavisine başlanan Vida'nın Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Domagoj Vida, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title