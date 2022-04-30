Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenman sonrası sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi.
Uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilen ve tedavisine başlanan Vida'nın Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor