Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta sözleşme imzalayan Fransız teknik direktör Valerien Ismael için bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Valerien Ismael katıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çebi, Ismael'e güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, "Gelecekteki plan ve projelerimize uygun bir hoca olduğuna inandığımız için kendisini davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti." dedi.

Kulübün başında 2,5 yıldır bulunduğuna dikkati çeken Çebi, "Ekonomik anlamda, idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, düzelterek bu süreci geçirdik. En zor şartlarda 3 kupa aldık. Gelecekte maddi ve manevi olarak elimiz kolumuz daha rahat hale gelecek. Birçok kontratın bittiği süreç ve kendimizin yapılandırma şansı bulacağı yeni süreç başlayacaktır. Bu süreçte Ismael ile olmak bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Sportif direktörlüğün ve ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde Valerien Ismael'i takımın başına getirdiklerini belirten Çebi, "Yönetim kurulu kararıdır. Kendisine 'Hoş geldin ve başarılar.' diyorum. Ümitliyiz, doğru karar verdik. Hocamızın arkasında, yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman desteğimizi hissedeceğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli'nin durumu

Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevini yürüten Önder Karaveli'nin durumuna değinen Çebi, Karaveli'nin projelerinin içinde yer alacağını dile getirdi.

Karaveli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çebi, "Camiamın önemli bir parçası, yıllarını Beşiktaş'ta geçirmiş bir hocamızdı. En iyisini yapmaya çalıştı ama nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada sesi çok çıkan kişiler tarafından yıpratılmış olması doğru değildi. Sonuç olarak Beşiktaş'ın menfaatleri adına devam etmek istemediğini ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Ismael'in yardımcıları konusunda karar vereceğini anlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beraber karar alacağımız bir süreç olacak. Karaveli ise bizim meşhur projemizin parçası olmaya devam edecek. Özellikle altyapıdan üst yapıya gelecek futbolcular ve onların gelişimiyle ilgili koordinasyonu yürütecek. Hocalık sürecinde de başarılı buldum ama maalesef ona saygı göstermek istemeyenler oldu. Bilinçli linç politikasıyla karşı karşıya kalıp yorgun hissettirdiler. Karaveli bizimledir. Çok katkı verdi, vermeye devam edecek."

Projelerinin en önemli ayağını altyapının oluşturduğunu hatırlatan Çebi, "Altyapıdan dokuza yakın futbolcumuz var. A takımda görev alıyorlar. Asıl proje bu. Altyapıdan gelen çocukların çok katkı vereceğine inanıyorum. Gelenler var. Hocamızın da hırslı, çalışkan olduğunu biliyorum. Koşan takım istediğini biliyorum. Taraftarın da koşan takımdan keyif aldığını biliyorum." açıklamasını yaptı.

"Hocaların yanında durmaya devam edeceğim"

Başkanlığı döneminde dördüncü teknik adamla çalışacağı yönündeki soruya Çebi, "Benim dördüncü hocam değil. Karaveli zaten hocamdı. Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı benden önce gelmişti. Benim getirdiğim hocam değil. İkinci hocam Ismael oldu." yanıtını verdi.

Başkan olarak her zaman teknik direktörlere destek verdiğini anlatan Çebi, "Sergen Yalçın'ın zor günlerinde dahi arkasında durdum. Gitmek istediği döneme kadar destek verdim. Karaveli'ye de Beşiktaş'ın menfaatleri için ayrılmak istediği güne kadar destek verdim. Abdullah Avcı'nın da arkasında durdum. Garip başkan olabilirim. Ben bugüne kadar teknik direktör göndermedim. Gidenler oldu." şeklinde konuştu.

Ismael'de mücadeleci bir ruh gördüğünü vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Kendisi kalmak istediği sürece görevini yapmaya devam edecek. Geçmişte yaptıklarıma bakın, hocayı nasıl koruyacağımı göreceksiniz. Kurumsal olmaya çok önem veriyorum. 'Bu hocayı istiyorum, gelsin.' veya 'Şu meşhur hoca gelsin.' diyen bir başkan olmadım. Türk futbolunun geleceğine katkı verecek hocalarla devam ettim. Kurumsal olmaya devam edeceğim. Sportif direktör ve ekibinin belirlediği hocaya yönetim kurulu olarak karar vermemiz, Türk futbolunda alışılmış şey değil. Hocaların yanında durmaya devam edeceğim, yeter ki pes etmesinler. Ben baştan onlara güvenerek getiriyorum. Umarım Beşiktaş taraftarı da benim gibi düşünür ve sahip çıkar. Beşiktaş'a pahalıya mal olacak, abuk subuk hiçbir şeyi yapmayacağım. Hocamızın da bonservis ile beraber bir önceki takıma gittiğini biliyoruz. Her zamanki gibi bonservissiz hoca getirmeye devam edeceğiz."

Taraftarların yeni teknik direktörlerine bakış açısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "Beşiktaş taraftarı hocasını severse, ona yakışan isimler bulacaktır. 'Terminatör' demekten keyif alıyorsa, hoca mahsur görmüyorsa, benim için de sorun yok." şeklinde cevapladı.

Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise projeleri doğrultusunda bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptıklarına dikkat çekerek, "Kriterlerimiz belliydi. Çıkardığımız opsiyonlar içinde isimleri yönetim kuruluna sunduk. Kendileri de nihai kararı Valerien Ismael için verdi. Gençlere verdiği önem, odaklandığımız konulardan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ismael: "Birlikte mücadele etmeye hazırız"

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, büyük bir kulübe gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Yönetim kuruluna teşekkür eden Ismael, "Kalbim gururla dolu çünkü Türkiye'nin ve Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim. Sorumluluk duygusu var. Antrenör olarak ihtiyaç duyduğum bu. Hırslı bir antrenörüm, yüksek mücadelelere girmek konusunda her zaman istekliyim." diye konuştu.

Beşiktaş'ın önemli bir organizasyona sahip olduğunu anlatan Ismael, "Burada bulunmak, buranın parçası olmak benim için gurur verici. Kulüp de kazanan bir mantaliteye sahip, ben de aynı bakış açısına sahibim. Başarabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Bu değerler etrafından şekillenmiş takım ve kulüp var. Birlikte mücadele etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kulübün tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olduğunu anlatan Ismael, "Bunu bana ilk günden hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle gece gündüz çalışarak başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Siyah ve beyazı kanımızda hissediyoruz" diyen Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık önümüzde 8 maç var, kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. İki ay önemli fikirler verecek. Kimlerle devam edebiliriz, kimlerle bu oyunu inşa edebiliriz, analizini yapacağız. Kimlerden neler alabiliriz, bunlara bakacağız. Hızlı bir şekilde taraftar, oyuncu grubu ve antrenör arasında bağlantıyı kurmaya çalışacağız."

Genç oyuncularla ilgili de açıklamada bulunan Ismael, "Öz kaynak bizim için de çok önemli. Genç oyuncularla ilgili önemli analiz yapacağız. Hangi oyuncular rekabetçi, yüksek seviyede performans gösterir, bunları da değerlendireceğiz. Yaşı hiç önemli olmayacak. 17-18 yaşında olsa da ona şans verme konusunda her zaman açık olacağız." şeklinde konuştu.

Ismael, konuşmasını Türkçe, "Bir gün değil, her gün Beşiktaş." ifadesiyle tamamladı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ismael, oyun felsefesi konusunda ise şunları söyledi:

"Çok yüksek enerji gerekiyor. Bunu sahada rakibe, iç sahada taraftara hissettirmeniz gerekiyor. Rakibe fiziksel üstünlük kurmanız gerekiyor. Yoğun çalışmanız gerekiyor. Teknik kalite de lazım. Oyuncuları tanımak için doğru zamanda geldim. Üç yıldan bu yana 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üzerinde deneyimden bahsediyoruz. Bu artık benim uzmanlaştığım alan. Kadro yapımızın içinde farklı pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Beşiktaş taraftarı kenarda kazanma azmini, her şeyini ortaya koyan, yüzde yüzünü veren teknik direktör profili görecek."

Toplantıda Ahmet Nur Çebi, Ismael'e Beşiktaş rozeti taktı.