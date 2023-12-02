Beşiktaş'ta üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat artırıldı

Beşiktaş Kulübü üyelik giriş ücreti 1 Haziran 2024 itibarıyla 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidat ise 250 TL'den 500 TL'ye yükseltilecek.

- Beşiktaş'ta üyelik giriş ücreti 20 bin TL oldu

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü üyelik giriş ücretinin 1 Haziran 2024 itibarıyla 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidatın ise 250 TL'den 500 TL'ye yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Toplantıda üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatın değiştirilmesine yönelik önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından giriş ücreti 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidat da 250 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Oy çokluğu ile kabul edilen bu önerge 1 Haziran 2024 itibarıyla geçerli olacak.