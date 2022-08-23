Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz devam ediyor Spor Haberleri Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak. Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak. Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen siyah beyazlılar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la genç orta saha Kerem Atakan Kesgin için anlaşmalar tamanlanmış ve oyuncu ile resmi imza aşamasına gelinmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçen Kerem'in gün içinde açıklanması bekleniyor. Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de açıklanması an meselesi olarak görülüyor. Siyah beyazlılar stoper için de İsveç ligi takımlarından Djurgardens'de forma giyen Isak Hien ile de anlaşma aşamasına geldi. Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda. Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş Kerem Atakan Kesgin Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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