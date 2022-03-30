Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları - Haberler

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

AA - Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen Domagoj Vida ile Rıdvan Yılmaz yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta taraftara ve basına açık yapılacak antrenmanla devam edecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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