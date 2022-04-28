Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs Pazar günü yapılmasına, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır.

Seçime girecek tüm Kurulların Başkan adaylarının Tüzüğümüz hükmü gereği en geç 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığımıza adaylık başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kulüp Tüzüğümüzün 35. maddesi hükümlerine göre seçimlerde Kulüp başkanlığına aday olabilmek için her bir adayın en az 250 Kongre Üyemiz tarafından dilekçeyle önerilmesi gerekmektedir. Her bir başkan adayının toplaması gereken en az 250 imzalı dilekçe; noter tasdikli veya kulüp binamızdaki Divan Başkanlığında divan yöneticisi huzurunda ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Kongre Üyelerimiz, 9 Mayıs -19 Mayıs 2022 tarihleri arasında hafta içi ve 14 Mayıs Cumartesi günü dahil 13.30-16.30 saatleri arasında kulüp binamızda başkan adaylarına öneri imzası verebileceklerdir. Bir kongre üyemiz, ancak bir başkan adayı için önerge verebilir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor