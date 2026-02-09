Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor: Taraftar beraberliklere sevinir hale geldi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, spor yazarı Alper Kınar haftanın maçlarını ve öne çıkan tartışmaları masaya yatırdı. Galatasaray cephesinde hakem kararları ve transfer etkileri öne çıkarken, Beşiktaş'ın savunma performansı ve taraftarın beklenti seviyesi eleştirilerin odağında yer aldı. Fenerbahçe içinse N'Golo Kante transferi üzerinden güçlü bir karakter vurgusu yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA ALARMI: "EVLERE ŞENLİK GOLLER YEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Alper Kınar, siyah-beyazlıların savunma hattında ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Kınar, Beşiktaş'ın yediği golleri "evlere şenlik" olarak nitelendirirken, savunma organizasyonunun ve kalenin artık alarm verdiğini söyledi.

Özellikle Emirhan Topçu ile Agbadou ikilisinin yan yana oynamaması gerektiğini vurgulayan Kınar, bu ikilinin uyumsuzluğunun Beşiktaş'a pahalıya mal olduğunu dile getirdi. Alanyaspor maçında kazanılan penaltının da oldukça kolay olduğunu belirten deneyimli yorumcu, bu tür kazanımların saha içindeki gerçek sorunları perdelediğine dikkat çekti.

Kınar'a göre asıl problem ise tribünlerde yaşanıyor. Beşiktaş taraftarının beraberliklerle yetinmesini eleştiren Kınar, "Beşiktaş taraftarı, beraberliklerle zafer sarhoşu olmuş gibi davranıyor" diyerek beklenti çıtasının ciddi şekilde düştüğünü savundu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE DENGE VE KARAKTER VURGUSU

Galatasaray cephesinde hakem kararlarına değinen Alper Kınar, Torreira'nın eline çarpan pozisyonun net bir penaltı olduğunu söyledi. Ayrıca Sacha Boey'in yeniden Galatasaray forması giymesinin takıma olumlu yansıdığını belirten Kınar, savunma dengesinin bu dönüşle birlikte daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Fenerbahçe tarafında ise gündem N'Golo Kante transferiydi. Kınar, sarı-lacivertlilerin bu transferle yalnızca bir futbolcu değil, sahaya karakter koyan bir lider aldığını söyledi. Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını öngören Kınar, sezonun kırılma maçlarından birinin ise Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması olacağını belirtti.

Bu kritik mücadelede Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşayabileceğini dile getiren Alper Kınar, ligin zirve yarışında önümüzdeki haftaların belirleyici olacağını sözlerine ekledi.