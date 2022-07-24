Beşiktaş'ta Şan Ökten kabri başında anıldı Beşiktaş Kulübü, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı. Beşiktaş Kulübü, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki törene, yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki ile Şan Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi. AA / Süha Gür - Spor Seyit Ateş Beşiktaş Spor Haberler

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