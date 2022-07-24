Beşiktaş'ta Şan Ökten kabri başında anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Şan Ökten kabri başında anıldı

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şan Ökten kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş Kulübü, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki törene, yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki ile Şan Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

AA / Süha Gür - Spor

Seyit Ateş Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title